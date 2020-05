Prva ostavka u Džonsonovoj vladi: Ministar se povukao zbog afere

Ministar britanske vlade Daglas Ros podnio je ostavku zbog najbližeg savjetnika premijera Borisa Džonsona koji je prekršio mjeru samoizolacije u vrijeme karantina.

"Nisam javno komentarisao Kamingsov potez jer sam čekao više detalja. Kada sam saznao o čemu se radi, odlučio sam da podnesem ostavku", napisao je Ros u objavi na Twitteru.

Ros je tako postao prvi ministar Džonsonove vlade koji je otišao zbog afere, prenosi B92.

Podsetimo, Dominik Kamings, najbliži savjetnik britanskog premijera Borisa Džonsona, danas je kazao da nije ponudio ostavku zbog bure koju je izazvao odlukom da za vrijeme karantina zbog kovida 19 ode 400 kilometara iz Londona do vikendice u sjevernoj Engleskoj.

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ