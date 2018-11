Prva reakcija Kremlja: Šta je Putin rekao Tačiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin je kratko razgovarao sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem u Parizu. On je ukazao Tačiju da Priština treba da postigne konsenzus sa Beogradom i rekao mu da će Rusija podržati zajedničku odluku Beograda i Prištine, saopštio je portparol ruskog lidera Dmitrij Peskov.

"To nije bio klasičan sastanak. To je bio razgovor na marginama događaja. Putin je razgovarao sa velikim brojem učesnika događaja koji su održanu u Parizu u okviru 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Tači je bio jedan od njih. Oni su zaista pružili jedan drugom ruku i fotografisali se", rekao je Peskov, komentarišući informacije o susretu.

"Prirodno, Putin je skrenuo pažnju da je potrebno prije svega pronaći konsenzus sa Srbijom. To je glavno. I naravno, on je rekao da ćemo mi podržati dogovor do kojeg dođu same strane. Drugačije ne može biti", zaključio je portparol ruskog predsjednika.

Podsjetimo, Hašim Tači je nakon proslave u Parizu izjavio da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom susreta u Parizu rekao da nisu "ni prijatelji ni neprijatelji", a da je Putin navodno rekao da je "promjena ruskog stava prema Kosovu osetljivo pitanje".

RTK2 na srpskom jeziku prenijela je da je Tači u intervjuu za "Klan Kosova" ocijenio da je "sastanak sa Putinom nedostajao Kosovu na međunarodnoj sceni" i da je to "veliko dostignuće" i korak za kosovsku diplomatiju.

(Sputnjik)