Prva reakcija Rusije na izlazak SAD iz Sporazuma o raketama: Sve je to odavno pripremano

MOSKVA - Ništa nije strašno, ne treba drhtati od straha, komentar je zamjenika predsjednika komiteta Savjeta Federacije za međunarodne poslove Vladimira Džabarova na izjavu zamjenice Državnog sekretara SAD za kontrolu naoružanja Andree Tompson o tome da SAD obustavljaju svoje obaveze iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa.

“Svi znaju da je u toku prljava igra. Američki zahtjevi su smiješni, povezani su sa konkretnom raketom. Rusija im, kao odgovor na to, predlaže da dođu i upoznaju se sa njom, sa njenim karakteristikama. Amerikanci su to odbili. Tako da je sve to jednostavno izgovor za izlazak iz sporazuma u kom se oni odavno ne osjećaju prijatno“, rekao je Džabarov.

Ipak, prema riječima senatora, u želji Sjedinjenih Država da izađu iz Sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa “nema ništa strašno, zbog čega bi trebalo drhtati od straha“.

“Da, to nije prijatno, posebno Evropljanima. Međutim, Rusija može da osigura svoju bezbjednost. Prema ponašanju Amerike se treba odnositi mirno. To se odavno pripremalo, Amerikanci ne idu ka tome samo mjesec ili godinu dana“, zaključio je Džabarov.

Ranije je zamjenica šefa Stejt departmenta Andrea Tompson saopštila da Sjedinjene Američke Države počinju izlazak iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa 2. februara.