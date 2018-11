Prva reakcija Trampa na izbore

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp proglasio je u utorak naveče "veliki uspjeh" na izborima i zahvalio svojim pristašama koji su omogućili republikancima da zadrže većinu u Senatu, bez obzira što su demokrati preuzeli kontrolu nad Predstavničkim domom.

"Golemi uspjeh večeras. Hvala svima", tvitao je predsjednik, koji je iznimno aktivno sudjelovao u kampanji uoči izbora u utorak, na polovici svog mandata.

Predstavnički dom dobiće demokratsku većinu, dok će Trumpovi republikanci zadržati kontrolu nad Senatom.

