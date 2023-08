Prva reakcija iz Ukrajine nakon pada Prigožinovog aviona: "Putin nikom ne oprašta"

Mihail Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, oglasio se na Twitteru nakon izvještaja o padu aviona u kojem je navodno bio i Jevgenij Prigožin.

On je rekao da je Vladimir Putin "čekao trenutak" da ubije Jevgenija Prigožina.

Podoljak je upozorio da je "vrijedno sačekati da nestane magla rata" jer je još uvijek nejasno da li je Prigožin ubijen.

"U međuvremenu je očigledno da Putin nikome ne oprašta svoj zvjerski teror", napisao je on na Twitteru.

Istakao je i da je očigledno da je Prigožin potpisao specijalnu smrtnu presudu onog trenutka kada je povjerovao u Lukašenkove bizarne "garancije" i Putinovu podjednako apsurdnu "časnu riječ", prenosi Telegraf.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…