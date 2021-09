Prva žrtva zemljotresa na Kritu: Muškarac poginuo u crkvi

ATINA - Jedna osoba izgubila je život u seriji jakih zemljotresa koji su jutros pogodili Krit.

Čovjek je stradao u crkvi u Arkalohoriju, kada je kupola pala na njega.

Spasilačke ekipe brzo su stigle na lice mjesta, ali nesrećnom čovjeku nije bilo spasa. Spasioci su iz ruševina izvukli još jednog muškarca i on je hitno prevezen u bolnicu.

Tragedija se dogodila u crkvi Svetog Ilije dok su unutar bogomolje izvođeni radovi.

Mediji javljaju da su u zemljotresu povređene najmanje još dvije osobe.

Podsetimo, više objekata oštećeno je u zemljotresima koji su jutros potresli Krit.

Prvi potres, jačine 5,8 stepeni zabilježen je u 9.17 časova po lokalnom vremenu, nakon čega su uslijedila dva slabija potresa jačine 3,8 i 4,5 stepeni po Rihteru, prenosi "Telegraf".

