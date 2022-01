Prve fotografije sa Tonge, ostrva poplavljena i pod pepelom

LONDON - Prve fotografije poslije erupcije vulkana kod Tonge i cunamija koji je pogodio ostrva u tom arhipelagu pokazuju zemljište i drveće prekriveno pepelom i ogromnu štetu koju je nanijela vulkanska erupcija.

To je naročito uočljivo na fotografijama Nomuke, malog ostrva u južnom dijelu ostrvske grupacije Hapai.

Fotografije su iz aviona napravile odbrambene snage Novog Zelanda, a prikazani su i satelitski snimci Ujedinjenih nacija.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. via @wonderofscience pic.twitter.com/QExkCpvcXa