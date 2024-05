Prvi minuti nakon napada na Roberta Fica (VIDEO)

BRATISLAVA – Odmah nakon atentata na njega, obezbjeđenje slovačkog premijera Roberta Fice evakuisalo ga je do njegove kolone vozila dok su očevici držali napadača.

Prema preliminarnim informacijama slovačkih medija, Fico je pogođen više puta. Jedan hitac u stomak, jedan u glavu. On je u teškom stanju, ali van žiuvotne opasnosti.

