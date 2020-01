Prvi pacijent izliječen od koronavirusa ima poruku za sve zaražene

​U Kini je od posljedica koronavirusa umrlo 170, a inficirano više od 7.700 ljudi. Odbor za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije danas će ponovo procjenjivati da li novi koronavirus sada predstavlja vanrednu situaciju, a izliječen je i prvi pacijent.

Prema posljednjim podacima, osim u Kini i Sjedinjenim Državama, slučajevi zaraze potvrđeni su u Australiji, Kambodži, Kanadi, Francuskoj, Hongkongu, Makau, Maleziji, Nepalu, Singapuru, Južnoj Koreji, Sri Lanki, Tajvanu i Tajlandu.

"U posljednjih nekoliko dana zabilježili smo napredovanje virusa, posebno u nekim zemaljama. Ukupan broj zaraženih van Kine je 68. Posebno nas brine prenošenje virusa sa čovjeka na čovjeka u tri zemlje, a to su Njemačka, Vijetnam i Japan. Ako se to desi u nekoj zemlji gde je slabiji zdravstveni sistem – to bi moglo predstavljati problem", upozorava generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus.

Izliječen 34-godišnji pacijent

Mediji prenose i da se virus iz Vuhana proširio na 31 kinesku provinciju, a prvi izliječeni pacijent od koronovirusa, Jang Li, ima 34 godine.

Radio je u jednom preduzeću u Vuhanu. Infekcija je registrovana 9. januara, na liječenje otišao 21, a poslije deset dana otpušten je iz bolnice u Sečuanu.

"Divim se posvećenosti medicinskog osoblja. Oni su divni. Treba da vjerujemo da liječenje koje sprovodi stručni tim u medicinskom centru i brižljiva nega tima medicinskkh sestara vode do brzog oporavka. Svim pacijentima želim brz oporavak", poručio je Jang Li.

U gradu Huangangu otvorena je prva bolnica za liječenje bolesti izazvanih koronavirusom. Još jedna se gradi blizu Vuhana. Biće završena za sedam dana.

Prve pacijente primiće 3. februara. Mediji prenose da Kina gradi još četiri bolnice kako bi suzbila širenje bolesti opasne po život.

Savjeti kineskih ljekara

"Budite u svojim kućama barem dvije nedelje u samoizolaciji a sa nama u bolnici kontaktirajte preko vi-četa gdje možete postaviti bilo koje pitanje", kaže Su Jing, direktor Bolnice za infektivne bolesti pokrajine Anhui.

Zbog straha od epidemije koronavirusa - na godinu dana odloženo je Svjetsko prvenstvo u atletici u dvorani, koje je trebalo da se u martu održi u kineskom gradu Nanđingu.

Kompanije Ikea i "Google zatvorile su svoje kancelarije i predstavništva u Kini.

Svjetske avio-kompanije i dalje obustavljaju ili ograničavaju saobraćaj sa Kinom, a među posljednjima koji su to učinili je i "Aair France".

Rusija je prekinula željeznički saobraćaj sa Kinom. Sinoć je avion sa 195 Amerikanaca iz Vuhana stigao u Kaliforniju. I Evorpska unija pravi plan za evakuaciju oko šesto svojih državljana iz kineskog grada Vuhana.

(RTS)