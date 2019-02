Prvi prekogranični željeznički most spaja Rusiju i Kinu

Izgradnja završne palube za željeznički most preko rijeke Amur biće završena sljedećeg mjeseca, prema vladi jevrejskog autonomnog regiona u Rusiji.

To će biti dio dugoočekivane infrastrukture, koja ima za cilj povezivanje dalekog istoka Rusije sa najsjevernijom kineskom pokrajinom Heilongjiang.

Most dug 2.209 matara od Nizhneleninskoe (jevrejska autonomna regija) do Tongjiang (provincija Heilongjiang) postaće prvi željeznički most između dvije zemlje. Kina je već završila izgradnju svog dijela mosta.

Rusija planira izvoz željezne rude, uglja, mineralnih đubriva, drvne građe i druge robe preko željezničke infrastrukture u Kinu.

Izgradnja prekograničnog mosta između Rusije i Kine zvanično je počela 2016. godine, nakon 28 godina pregovora. Novi most i prateća infrastruktura koštaće više od 300 miliona dolara i biće duga 19,9 kilometara. Oko 6,5 kilometara mosta i saobraćajnih raskrsnica nalaziće se u Kini, a preostalih 13,5 kilometara u Rusiji. Dužina glavnog visećeg mosta biće oko 1.300 metara, a širina 14,5 metara.

Most će u velikoj mjeri olakšati trgovinu između dvije zemlje, jer će trasa biti približno 3.500 kilometara kraća od trenutne. Do 2020. očekuje se porast prometa tereta za 10 puta, sa 300.000 na tri miliona tona.

(b92)