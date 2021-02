Prvi put poslije 65 godina najavljen "ljuti" mraz u Moskvi

MOSKVA - Jak mraz, kakvog u Moskvi nije bilo 65 godina, očekuje se u noći 23. februara, pošto su meteorolozi upozorili da će živa u termometru pasti na minus 27 stepeni.

U Moskovskoj oblasti temperatura će biti i do minus 25 do 30 stepeni, a najviša dnevna u Moskvi biće 14 do 16 stepeni ispod nule, prenosi agencija RIA Novosti.

Posljednji put tako hladno na taj dana u Moskvi je bilo prije 65 godina - 1956. godine, kada je izmjereno minus 27,1 stepen.

Najniža temperatura u glavnom gradu Rusije izmjerena je 1945. godine - minus 30,5 stepeni.