Prvi snijeg u Johanesburgu od 2012. godine (VIDEO)

JOHANESBURG - Snijeg je pao u Johanesburgu prvi put od 2012. godine, a hladno vrijeme proširilo se na veći dio Južnoafričke Republike.

Mještanima je savjetovano da preduzmu dodatne mjere kako bi se zagrijali, a stočarima da obezbijede sklonište za stoku.

Meteorološka služba Južnoafričke Republike saopštila je da je snijeg prijavljen i u Istočnom Kejpu i Mpumalangi.

Hladno vrijeme očekuje se tokom cijele nedjelje.

Hanel Dubel, portparolka Meteorološke službe, rekla je da snijeg još uvijek nije izazvao veće smetnje u zemlji.

Children were throwing snowballs and making snow angels in South Africa's biggest city after its first snowfall since 2012 https://t.co/qKwOdBlbbp pic.twitter.com/oFODzxQaTC