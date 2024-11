Prvi snimci nakon zemljotresa na Kubi

HAVANA - Nakon razornih zemljotresa od 6,6 stepeni i 6 stepeni koji su pogodili Kubu pojavili su se prvi snimci i fotografije.

Kako se može vidjeti na fotografijama i video-snimku sa Kube, urušeni su krovovi, nadstrešnice, a ljudi su u panici, prenosi B92.

Zemljotres jačine 6,6 stepeni registovan je danas kod Kube, nakon potresa od šest stepeni koji je pogodio isto područje prije samo nekoliko sati, saopštio je Nemački centar za geofizička istraživanja (GFZ).

Zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, a američki Nacionalni centar za upozorenje na cunami saopštio je da se ne očekuje opasnost od cunamija.

Zasad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti.

Images of the aftermath of the earthquakes in Cuba Damage is reported in several buildings in the municipality of Bartolomé Masó Footage from social media https://t.co/qX85KnXs9q pic.twitter.com/0V5dEH41i3