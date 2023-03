Prvi snimci navodnih ukrajinskih diverzanata (VIDEO)

MOSKVA - Grupa ukrajinskih diverzanata danas se probila na teritoriju Klimovskog rejona Brjanske oblasti Rusije, saopštio je guverner te oblasti Aleksandar Bogomaz.

Oni su otvorili vatru na jedan automobil, pri čemu je jedan muškarac ubijen, a jedno desetogodišnje dijete je ranjeno.

Dijete je prebačeno u bolnicu i pruža mu se sva neophodna pomoć.

Posted by Karpatska Sich, this video show soldiers standing in front of a medical facility in Lyubechane, Briansk region (Russia). They claim to be members of the Russian Volunteer Corps fighting on the Ukrainian side. pic.twitter.com/yUHQuAT3ae

Guverner je dodao da se u oblasti sprovode sve potrebne mjere za likvidaciju diverzanata.

Na društvenoj mreži Twitter je objavljen i video koji je objavio nezavisni ruski novinar, uz objašnjenje da su na snimku vojnici koji stoje ispred medicinske ustanove u Ljubečanu, a koji tvrde da su pripadnici Ruskog dobrovoljačkog korpusa koji se bori na ukrajinskoj strani.

#Breaking Another video of the group of Russian Volunteer Corps, which crossed the border and entered #Bryansk Oblast of Russia, appeared online. Both videos were published by the official Telegram account of the group - Military Land#Ukraine #Internationalleaks #Russia #Nato pic.twitter.com/xG9GxTDvcC