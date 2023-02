Prvi snimci novog snažnog potresa u Turskoj

​Novi snažan zemljotres pogodio je pogranično područje Turske i Sirije.

Prema prvim podacima zemljotres je bio snažan 6,3 stepena po Rihteru.

Epicentar je bio 14 kilometara jugozapadno od Latakije na dubini od 10 kilomatara.

Društvenim mrežama već su počeli da se šire društvenim mrežama, a neki prikazuju kako se lusteri ljuljaju.

Breaking:Two earthquake of 6.2 & 5.8 magnitude strikes near the border of #Syria-#Turkey — shaking felt as far as #Israel.pic.twitter.com/36qRwQQqEr