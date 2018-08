Prvi snimci požara na Eviji: Plamen hara grčkim ostrvom

ATINA - Dva sela na grčkom ostrvu Evija evakuisana su zbog šumskog požara praćenog jakim vjetrom.

Dva sela na grčkom ostrvu Evija evakuisana su danas zbog šumskog požara praćenog jakim vjetrom.

Vatrogasna brigada saopštila je da su žitelji sela Kontodespoti i Stavros u centralnim dijelovima Evije, oko 70 kilometara od Atine, evakuisani iz predostrožnosti, prenosi Rojters.

"Vatra je zahvatila veliko područje", rekao je predsjednik opštine Dirfije-Mesapije kojoj pripadaju ova sela Jorgos Psaras.

Požar je, kako je rekao, zahvatio borovu šumu i kreće se prema Psahni, prenosi ANA.

"Uprkos konstantnom bacanju vode iz aviona i helikoptera, nije moguće predvidjeti putanju vatre", rekao je on.

Požar gasi 62 vatrogasaca sa 28 vatrogasnih vozila, a uskoro bi trebalo da im stigne pojačanje iz centralne Grčke.

Mještani na društvenim mrežama objavljuju video snimke požara.

Saobraćaj između autoputa Hakida i sjeverne Evije je zabranjen a u cijeloj oblasti je zbog dima veoma loša vidljivost.

Požar je izbio oko pola četiri u borovoj šumi i čini se da se širi u pravcu evakuisanih sela, navodi ANA.

U požaru u selu Mati nedaleko od Atine u julu nastradalo je 94 ljudi, nakon čega je premijer Aleksis Cipras smijenio ministra za civilnu zaštitu i rukovodioce Vatrogasne brigade i policije.

