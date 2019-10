Prvi snimci sa sjevera Sirije: Padaju bombe, ljudi bježe

Svjetski i lokalni mediji ubrzano donose prve snimke i fotografije ratnih dejstava turskih snaga na sjeveru Sirije.

Vojska te zemlje, naime, otpočela je operaciju "Izvor mira" sa ciljem da, kako kažu, "unište terorističku pretnju i uspostave bezbjednu u slobodnu zonu u tom regionu".

Mediji, inače, prenose da su, uporedo sa turskim, napad otpočele i kurdske snage.

Turski CNN na svom nalogu na Twitteru prikazuje prve fotografije pogođenih ciljeva.

Istovremeno, Euronews je objavio snimak turskih aviona koji iz baza u toj zemlji polijeću prema tursko-sirijskoj granici.

BREAKING: Turkey begins military offensive in northern Syria after US pulls out troops https://t.co/oxCRdBEFXN