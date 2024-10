Prvi snimci zemljotresa koji je pogodio Tursku: Sve se trese, ljudi bježe (VIDEO)

Izuzetno jak zemljotres jačine 5,9 stepeni Rihterove skale pogodio je Tursku, javio je EMSC.

Potres je registrovan na 46 kilometara istočno od Malatje, koja je bila razorena u prošlogodišnjem zemljotresu.

Potres je registrovan na dubini od devet kilometara, a na društvenim mrežama pojavili su se i snimci trenutka kada je zemljotres pogodio Tursku.

Alert : A Magnitude 6.1 earthquake has just been reported in Turkey , Lebanon & Syria ! #earthquake pic.twitter.com/HY5Jubbg6n

Na jednom snimku vidi se čovjek koji sjedi za stolom, dok odjednom sve oko njega počinje da se trese. Shvativši šta se dešava, čovjek odmah ustaje i bježi iz prostorije.

Powerful #earthquake strikes Turkey's Malatya, one of the cities devastated by February 2023 quakes The 5.9 magnitude quake occurred at a depth of 10.07 kilometers. Tremors were felt in nearby provinces. #breakingpic.twitter.com/y6JW6lZxr0