Prvi vojni zvaničnik otkazao poslušnost Maduru

KARAKAS - Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD Džon Bolton saopštio da je vojni ataše Venecuele u UN formalno priznao Huana Gvaida za predsjednika.

Bolton je time, ocjenjuju agencije, pojačao pritisak na aktuelnog venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, čiji legitimitet osporava predsjednik Nacionalnog parlamenta i lider opozicije Huan Gvaido, ali i brojne zemlje na čelu s Amerikom.

Vojni ataše u UN, pukovnik Pedro Čirinos, objavio je da formalno priznaje Huana Gvaida za predsjednika, napisao je Bolton na Tviteru.

Inače, od kako je krenula politička kriza u Venecueli, kada se Gvaido na demonstracijama proglasio za novog predjsednika, glavni tas na vagi bila je vojska. Međutim, generali su stali iza Madura, koji je reizabran za predsjednika na iozborima čiji legitimitet se odavno dovodio u pitanje.

Ukoliko se pokaže kao tačno to što je napisao Bolton, to će biti prvi vojni zvaničnik Venecuele koji se okrenuo protiv svog vrhovnog komandanta.

