Prvo obraćanje Fica nakon ranjavanja: Važna poruka premijera (VIDEO)

​BRATISLAVA - Slovački premijer Robert Fico neće tužiti opozicionora Juraja Cintulu koji ga je upucao.

"Neću pokrenuti nikakvu tužbu protiv njega i neću tražiti naknadu štete. Opraštam mu i puštam ga da sam shvati šta je uradio, zašto je to uradio", rekao je premijer u obraćanju građanima.

Fico je dodao da je strijelac bio samo "glasnik političke mržnje" za slovačku opoziciju.

Slovački premijer planira da se vrati na posao u junu ili julu, prenosi "b92".

#BREAKING: ROBERT FICO’S OFFICIAL ADDRESS AFTER ASSASSINATION ATTEMPT IN SLOVAKIA “I forgive, and I warn!” pic.twitter.com/0GE9lKowY6