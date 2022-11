Pucano na Kana, bivši premijer i pomoćnik pogođeni (VIDEO)

ISLAMABAD - Bivši pakistanski premijer, Imran Kan, povrijeđen je u nogu u pucnjavi u četvrtak tokom svog skupa "prave slobode" u Vazirabadu. Incident se dogodio u Zafarali Kan Čovk.

Bivši premijer i njegov pomoćnik povrijeđeni su u napadu, gdje se napadač koristio AK-47 puškom tokom skupa, kako navode lokalni mediji.

U incidentu je takođe povrijeđeno još četiri osobe.

Ubrzo nakon incidenta, Imran Kan je prebačen u vozilo otporno na metke.

Former Pakistan PM #ImranKhan injured in firing during rally in #Wazirabad . #5iveLIVE @ShivAroor #Pakistan pic.twitter.com/oxsTj9pxNi

Video zapisi sa skupa pokazuju kako je Kan prebačen u neprobojno vozilo nakon pucnjave. On se tokom skupa vozio u otvorenom vozilu.

Izvori su rekli da je predsjednik PTI-ja, Faisal Džaved takođe povrijeđen, prenosi "India Today".

Senator ⁦@FaisalJavedKhan⁩ is injured along with ⁦@ImranKhanPTI⁩ but safe now. May Allah protect everyone. pic.twitter.com/VrjizaOIGB