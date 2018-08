Pucano na američku ambasadu u Ankari

ANKARA - Nekoliko hitaca iz vatrenog oružja ispaljeno je rano jutros na Ambasadu SAD u Ankari, glavnom gradu Turske, i pogođeni su prozor i kabina za obezbjeđenje, ali nema žrtva, saopštila je policija.

Napad je izvršen u vrijeme produbljivanja spora Ankare i Vašingtona povodom suđenja jednom američkom pastoru u Turskoj.

Policijski zvaničnik rekao je Rojtersu na licu mjesta da se pucnjava iz vozila u pokretu dogodila oko 5.00 časova i da niko nije povrijeđen. Ambasada je ove sedmice zatvorena zbog državnog praznika povodom islamske vjerske proslave Eid el Adha.

Policijski timovi tragaju za počiniocima koji su pobjegli u bijelom automobilu poslije napada, javila je stanica CNN Turk.

Ispaljena su četiri hica, a na licu mjesta pronađene su čaure.

Ambasada SAD u Ankari i konzulat u Istanbulu bili su mete napada militanata i suočavali su se sa brojnim bezbjednosnim prijetnjama u prošlosti.

