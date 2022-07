Pucano na bivšeg japanskog premijera Abea, pogođen u grudi i vrat (VIDEO)

TOKIO - Bivši japanski premijer Šinzo Abe prebačen je u bolnicu u danas nakon što ga je upucao napadač sa sačmarom dok je držao predizborni govor u zapadnom gradu Nara, javila je japanska državna televizija NHK, prenosi Rojters.

Abe (67) ostao je bez svijesti nakon što je na njega pucao neidentifikovani napadač, koga je policija privela na licu mjesta, prenio je Kjodo.

Bivši lider vladajuće Liberalno demokratske partije upucan je s leđa tokom posjete gradu Nara u okviru kampanje za izbore zakazane za nedjelju.

Abe je pao na zemlju nakon što su se čula dva pucnja i hitno je prebačen u bolnicu.

Novinska agencija Kjodo i NHK prenijeli su da je Abe bio bez svijesti i u stanju srčanog zastoja, kada je prebačen u bolnicu.

Napadač je uhapšen odmah nakon pucnjave i nije ni pokušavao da pobegne, a NHK prenosi da mu je policija zaplenila oružje i identifikovala ga.

Televizija TBS javila je da je Abe pogođen u levu stranu grudi, a očigledno i u vrat.

Čuli su se pucnji i vidio se manji oblak dima u trenutku kada je Abe držao govor za nedjeljne izbore za gornji dom parlamenta, Dom savjetnika, ispred željezničke stanice u gradu Nara, na zapadu zemlje, navodi NHK.

Novinar NHK-a sa lica mjesta izvestio je da su se čula dva uzastopna pucnja tokom Abeovog govora.

Abe je bio japanski premijer u dva mandata s najdužim stažom, a podnio je ostavku 2020. navodeći zdravstvene razloge.

Premijer Fumio Kišida prekinuo je predizbornu kampanju nakon napada na Abea i vratio se u Tokio, prenose mediji.

High quality footage of the ex PM of Japan, Shinzo Abe being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun .pic.twitter.com/5XFbUAjNUj