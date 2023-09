Pucao iz puške na svadbi pa slučajno usmrtio mladoženju (VIDEO)

Mladoženja (20) iz Jordana preminuo je na svom vjenčanju kada ga je pogodio slučajni metak.

Iako se tragedija dogodila još 30. avgusta, snimak incidenta počeo je ovih dana da kruži društvenim mrežama.

Na snimku se vidi kako jedan gost igra i puca sve vrijeme uvis, ali je u zanosu u jedom trenutku malo spustio oružje.

U nepažnji počeo je ponovo da puca, a jedan metak pogodio je mladoženju u grudi, koji je odmah pao na pod.

Mladoženja je ubrzo preminuo.

Gost koji ga je upucao je odmah uhapšen i policija mu je zaplijenila oružje, prenosi Alo.

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding. The video shows the tragic killing of Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, the groom at a wedding. That surely ruined the party! I’m actually dumbfounded pic.twitter.com/KaOCoVVvRO