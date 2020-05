Pucao na ljude u tržnom centru i sve prenosio uživo

Troje ljudi je ranjeno u napadu u američkom tržnom centru, a napadač je pucao u ljude i uživo prenosio na društvenoj mreži Snepčet.

Napad se dogodio u tržnom centru u predgrađu Feniksa u američkoj državi Arizona.

Najmanje troje ljudi je ranjeno, od kojih jedan teže, a napadač je uhapšen.

​Lokalni mediji navode da je napadač bio naoružan automatskom puškom, te da je napad uživo prenosio na Snepčetu, pišu lokalni mediji.

​Državni senator Arizone Martin Kezada, koji je bio svjedok napada, rekao je da se radi o "teroristi", prenosi "Sputnjik".

Breaking: Police confirm at least 3 people injured after shooting at Westgate Entertainment District in Glendale, Arizona. The power is out in the area. The shooter reportedly streamed the incident on Snapchat. pic.twitter.com/6HW286Q01f