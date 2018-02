Pucnjava blizu sjedišta Agencije za bezbjednost u Americi, ima ranjenih

MERILEND - Policija u Fort Mejdu, u Merilendu, objavila je da je došlo do pucnjave u blizini sjedišta Agencije za nacionalnu bezbjednost (NSA).

Prema izvještajima lokalnih medija, ranjeno je nekoliko ljudi.

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju crni terenac na ulazu u zgradu i čovjeka koji je vezan lisicama, za kojeg se pretpostavlja da je napadač.

Vide se i rupe od metaka na terencu, koji je udario u betonsku barijeru.

Autoput MD 32 je zatvoren u oba smijera, a vozači su obaviješteni da koriste alternativne rute.

