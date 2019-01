Pucnjava i eksplozije u Najrobiju

NAJROBI - Eksplozije i pucnjava odjekuju u okolini hotelskog kompleksa u Najrobiju, glavnom gradu Kenije, javili su lokalni mediji.

Televizija je prikazala kako se dim podiže iznad kompleksa u okrugu Vestlend, gdje se nalaze hotel "Dusit" i poslovni prostor.

"Napadnuti smo", rekla je Rojtersu jedna osoba unutar ovog kompleksa.

Zapaljeno je nekoliko vozila na parkingu, a policija je poslata u ovo područje, prenio je Bi-Bi-Si.

