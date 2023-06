Pucnjava i talačka kriza: Opsadno stanje na moldavskom aerodromu (VIDEO)

Dvije osobe poginule su na aerodromu Kišinjev u Moldaviji nakon što je stranac otvorio vatru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

"Imamo dvije žrtve. Na licu mjesta su pripadnici specijalne policije", navodi se u saopštenju Ministarstva i dodaje da je osumnjičeni ranjen i da je priveden.

Prema preliminarnim informacijama, stranac koji je otvorio vatru stigao je iz Turske.

Ranije je moldavska novinska agencija Ziarul de Garda (Ziarul de Garda) javila da se stranac, koji je otvorio vatru, zabarikadirao sa taocima.

Policija je ranije saopštila da je nepoznata osoba otvorila vatru na aerodromu, kao i da su putnici evakuisani.

Osumnjičeni je ispalio više hitaca u vazduh i na graničare.

