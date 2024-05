Pucnjava između egipatske i izraelske vojske, ubijen jedan vojnik

TEL AVIV - Došlo je do razmjene vatre između izraelskih trupa i egipatskih snaga u blizini graničnog prelaza Rafe u južnom pojasu Gaze, javlja The Times of Israel.

U incidentu je ubijen egipatski vojnik, a više ih je ranjeno. Među izraelskim snagama nema žrtava.

Izraelske obrambene snage potvrdile su kako su u kontaktu s Egiptom nakon "incidenta". "Prije nekoliko sati došlo je do incidenta i pucnjave na granici s Egiptom. Incident je pod istragom, odvija se dijalog s egipatskom stranom", saopštio je IDF.

Izraelski Ynet citira neimenovane izraelske vojne izvore koji okrivljuju Egipat za smrtonosnu razmjenu vatre. Prema tom izvještaju, egipatske snage otvorile su vatru na izraelske vojnike na graničnom prelazu Rafa, prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.