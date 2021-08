Pucnjava kod Pentagona, ispaljeno više hitaca

Pentagon je blokiran nakon što se čulo više hitaca ispaljenih na platformi stanice metroa u blizini zgrade.

U saopštenju Pentagona navodi se da je objekat zatvoren zbog "policijske aktivnosti". Od javnosti se traži da izbjegavaju to područje.

Snimak koji su se pojavio na internetu prikazuje mnoga vozila hitne pomoći na licu mjesta. Najmanje jedna osoba je pogođena, navodi AP pozivajući se na dva izvora. Stanje povrijeđenih nije poznato.

Vlakovi metroa privremeno zaobilaze stanicu Pentagona, rekli su zvaničnici.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.