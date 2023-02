Pucnjava na sahrani dječaka ubijenog u školi, ranjena tri tinejdžera

SENT POL - Tri tinejdžera su ranjena u pucnjavi koja se dogodila na sahrani 15-godišnjaka koga je ranije ovog mjeseca u srednjoj školi u gradu Sent Pol, nožem usmrtio 16-godišnji napadač, saopštile su danas lokalne vlasti u tom gradu u američkoj saveznoj državi Minesota.

U izvještaju dnevnika Mineapolis star tribjun se navodi da nijedan ranjeni tinejdžer nije u neposrednoj životnoj opasnosti, prenosi AP.

Komandir lokalne policije Majk Ernster potvrdio je da su trojica tinejdžera ranjena u petak uveče kada je iz bijele limuzine u pokretu otvorena vatra kod rekreativnog centra El Rio Vista, na samom kraju pogrebne ceremonije za ubijenog Skota.

Limuzina iz koje je otvorena vatra je slupana na lokaciji udaljenoj manje od jednog kilometra od rekreativnog centra, a iz nje su pobjegle dvije osobe.

Ernster je izjavio da je policija uhapsila jednog 16-godišnjaka koji je bježao iz tog kvarta naoružan modifikovanim pištoljem i u toku su pokušaji da se utvrdi njegova uloga u pucnjavi.

SAINT PAUL: Triple shooting - Shots fired initially reported at the El Rio Vista Recreation Center, 179 Robie St. Officers reported they have found three victims with gunshot wounds. Suspects described as three black males, two in black hoodies and one in a white hoodie. - An… https://t.co/00UCjqCHkE pic.twitter.com/23IpGh6sTn