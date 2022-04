Pucnjava na stanici metroa u Bruklinu, više osoba ranjeno

NJUJORK - Najmanje pet osoba je pogođeno iz vatrenog oružja, na stanici metroa u Bruklinu, a na toj lokaciji je, takođe, pronađeno i nekoliko neeksplodiranih naprava, saopštila je njujorška policija.

Vatrogasna služba Njujorka je saopštila da je odgovorila na poziv da se pojavio dim na stanici u 36. ulici i Četvrtoj aveniji, gdje se nalaze D, N i R linije metroa oko 8.30 časova ujutro i pronašla više osoba koje su povrijeđene iz vatrenog oružja, prenio je AP.

Prema navodima više svjedoka iz policije koji su upoznati sa istragom, preliminarne informacije su pokazale da je osumnjičeni nosio zaštitni prsluk i gas masku.

Potraga za osumnjičenim je u toku.

#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted. More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP