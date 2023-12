Pucnjava na univerzitetu u Pragu: Policija ubila napadača (VIDEO)

PRAG - U zgradi Fakulteta umjetnosti Karlovog univerziteta u Pragu došlo je do pucnjave. Prema navodima češke policije, ima mrtvih i ranjenih, a napadač je eliminisan, prenosi "novinky.cz".

"Na osnovu prvih informacija možemo potvrditi da na licu mjesta ima mrtvih i povređenih. Policija se trenutno nalazi na licu mjestu, cijeli trg Jana Palaha i okolina je potpuno zatvoren", saopštila je policija u postu na Twitteru.

Na snimcima sa lica mjesta se vidi kako ljudi istrčavaju iz zgrade Fakulteta umjetnosti Karlovog univerzita, okruženi policijom.

Portparolka Fakulteta umjetnosti je potvrdila da je došlo do pucnjave koja se tiče njihove ustanove, budući da ovaj fakultet dijeli prostorije i sa Filozofskim.

Novinska agencija "Aktu.cz" navodi da je napadač koristio dugačko oružje sa optikom. Na lice mjesta uputio se i ministar unutrašnjih poslova Vit Rakušan.

