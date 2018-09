Pucnjava tokom vojne parade, nekoliko ubijenih

AHVAZ - Iranska državna televizija objavila je da je nekoliko ljudi ubijeno danas pošto su naoružani napadači otvorili vatru tokom vojne parade u gradu Ahvaz, na jugozapadu Irana, prenosi Rojters.

"Pucnjavu je započelo nekoliko naoružanih napadača koji su se nalazili iza bine tokom parade. Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno", javio je dopisnik iranske televizije.

UPDATE

Reports said unknown gunmen opened fire on people from behind the stand during the parade on Saturday. https://t.co/qKmmEkyclu#Iran #MilitaryParade #Ahvaz pic.twitter.com/vH8sykZ2sL