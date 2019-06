Pucnjava u Australiji, ubijeno četvoro

Najmanje četvoro ljudi ubijeno je u Darvinu na samom sjeveru Australije, javlja BBC.

Do pucnjave je došlo oko 18 sati po lokalnom vremenu. Policija je uhapsila jednu osobu.

Ne vjeruje se da je napadač imao pomagača. Pucalo se na više mjesta u gradu koji je zatim bio zatvoren na sat vremena.

At least 4 dead in Darwin CBD shooting, multiple crime scenes across the city with one man arrested here. We are hearing he entered a motel with a pump action shotgun @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/6SMnyCusuy