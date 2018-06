Pucnjava u Berlinskoj katedrali

BERLIN - Njemačka policija pucala je na osobu koja je pravila probleme u katedrali u Berlinu.

Njemački mediji navode da je policija pozvana u berlinsku katedralu nakon što je izbila svađa između dvije osobe.

"U katedrali je policija otvorila vatru na osobu koja je pravila probleme. Ranjen je u noge", saopštila je berlinska policija.

NJemački dnevnik "Tagešpigl" piše da su dvije osobe povrijeđene, osumnjičeni i osoba koju je napao.

Okolnosti incidenta još nisu jasne.

