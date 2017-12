Pucnjava u Denveru: Napadač pucao na policiju, ima ranjenih

DENVER - Nekoliko policajaca je pogođeno u pucnjavi u Denveru, ali za sada nije poznato da li ima i žrtava.

Lokalni mediji javljaju da su policajci došli na poziv, a onda je naoružani napadač pucao na njih. Policija je rekla mještanima da ne izlaze napolje i da se sklone sa prozora, jer je napadač na slobodi.

- Imamo više pogođenih policajaca. Ne možemo za sada govoriti o broju povrijeđenih i njihovom stanju, još radimo na tome da osumnjičeni bude u pritvoru - rekao je jedan policijski zvaničnik za Denver Post.

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA