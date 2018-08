Pucnjava u Džeksonvilu, strahuje se da ima žrtava

DŽEKSONVIL - U Džeksonvilu se danas dogodila masovna pucnjava, saopštila je kancelarija šerifa u tom gradu na Floridi, savjetujući građanima da izbjegavaju tu oblast, prenosi AP.

Pojedini lokalni mediji javljaju da su najmanje četiri osobe ubijene a sedmoro ranjeno, ali za to još nema zvanične potvrde.

USA Today navodi da se pucnjava dogodila tokom održavanja turnira u igranju igrica, koji je uživo prenošen preko interneta.

ONGOING mass shooting incident reported in Jacksonville, FL. Button down the hatches and stay inside if you live in the downtown area. What we know:

- multiple fatalities and injuries

- started at a madden tournament at GLHF Game Bar

video below shows when shooting started: pic.twitter.com/hqDCQdSPum