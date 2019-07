Pucnjava u Erbilu, među ubijenima i turski diplomata

ERBIL – Troje ljudi je ubijeno u pucnjavi u kurdistanskom gradu Erbil, javlja Russia Today.

Među ubijenim je i zamjenik generalnog konzula Turske, javlja RT.

Lokalni mediji izvještavaju da se pucnjava desila oko dva časa po lokalnom vremenu, u jednom restoranu u trgovačkoj zoni glavnog grada Kurdistana.

Nekoliko zvaničnika iz Konzulata Turske je bilo u restoranu kada se pucnjava dogodila.

