Pucnjava u Filadelfiji, više ranjenih

FILADELFIJA - Sedam osoba je ranjeno kada je nepoznati napadač pucao iz pištolja u grupu ljudi okupljenih ispred bara u američkom gradu Filadelfija, saopštila je policija.

U toku je potraga za osumnjičenim.

Prema navodima lokalnih medija, pucnjava se desila nakon svađe ispred bara.

Na snimcima nadzornih kamera vidi se napadač koji puca u masu okupljenu ispred kafića preko puta kazina.

Policija je pronašla dva pištolja u terenskom vozilu.

BREAKING: Reports Of A Mass Shooting Seven Shot at Golf & Social Bar Northern Liberties, Philadelphia 1084 N Delaware Ave#Philadelphia pic.twitter.com/kGJYktZowA