Pucnjava u Hamburgu, više mrtvih (FOTO/VIDEO)

HAMBURG - Više osoba ubijeno je večeras u pucnjavi koja se oko 21 čas dogodila u Hamburgu.

BILD prenosi da se krvoproliće desilo u četvrti Alsterdorf.

Mediji prenose da se pucnjava dogodila u centru Jehovinih svjedoka.

Smrtonosni hici ispaljeni su oko 21 čas, a.prema informacijama BILD-a, počinilac ili više njih su pobjegli.

Prema informacijama BILD-a, sedam osoba je poginulo, a najmanje osam je povrijeđeno.

Istovremeno, Fenix magazin prenosi da je u pucnjavi poginulo šestero ljudi, dok je sedmoro teško povrijeđeno.

Kako se dodaje pomenuti medij, spasioci su za njemačke medije potvrdili da je lakše povrijeđeno dvoje ljudi.

Još uvijek nema detaljnijih informacija zbog čega je došlo do pucnjave i ko je pucao. Ali, navodno je u pucnjavi učestvovao veliki broj ljudi.

DEVELOPING: Several people were killed in a shooting Thursday evening in the northern German city of Hamburg. https://t.co/ma8J9uDp0m