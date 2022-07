Pucnjava u Kopenhagenu, ima ranjenih

KOPENHAGEN - Nekoliko ljudi ranjeno je u pucnjavi u tržnom centru u Kopenhagenu, glavnom gradu Danske, saopštila je danas policija.

Danska policija je na Twiteru objavila da su policajci upućeni u tržni centar nakon dojave o pucnjavi, prenosi agencija Rojters.

Oni su savjetovali građanima da ostanu na licu mjesta i sačekuju pomoć policije.

Policija je objavila da je osumnjičeni uhapšen, ali nisu dali nikakve detalje.

"U vezi s pucnjavom u Fieldsu uhapšena je jedna osoba. Trenutno nismo u mogućnosti reći više o identitetu te osobe. Na licu mjesta je puno policajaca", napisali su.

U odvojenom tvitu su pozvali sve ljude koji su bili u trgovačkom centru Fields da kontaktiraju rodbinu.

Na društvenim mrežama osvanuli su snimci ljudi koji u strahu trče ulicama.

#BREAKING: Multiple people shot at Field's shopping centre in Copenhagen, Danish police say; large emergency operation underway pic.twitter.com/BEBrjkbST6