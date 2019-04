Pucnjava u Londonu: Vozilo udarilo auto ukrajinskog ambasadora

LONDON - Britanska policija ispalila je više hitaca upozorenja nakon što je vozilo udarilo u parkirani automobil ukrajinskog ambasadora u Londonu.

Iz ukrajinske Ambasade je saopšteno da nema povrijeđenih.

"Danas oko 10.00 časova u službeno vozilo ukrajinskog Ambasadora u Britaniji namjerno je udareno dok je bilo parkirano ispred ambasade. Policija je pozvana odmah i vozilo osumnjičenog je blokirano, međutim i pored policijske akcije vozač je ponovo udario u automobil ambasadora", navodi se u saopštenju.

Isti izvor navodi da je policija kao odgovor otvorila vatru na počinioca koji je priveden. Niko u Ambasadi nije povrijeđen, a policija utvrđuje identitet i motiv napadača, piše list "Dejli mejl". Policija je zatvorila ulice u kvartu Noting hil u Londonu, a televizijska stanica "Skaj" prikazala je snimak na kome se vidi automobil polupanih prozora. Na licu mjesta su forenzičari, navodi isti izvor. List "Dejli mejl" objavio je da je automobil marke "mercedes" namjerno udario dva puta u vozilo ukrajinskog ambasadora parkirano ispred ambasade.

BREAKING: Police say officers 'discharged firearms' in reported shooting near Ukrainian embassy https://t.co/QC5b9fXLeA pic.twitter.com/dxFipykspf