Pucnjava u Moskvi, ima mrtvih

MOSKVA - Nepoznata osoba počela je pucati iz vatrenog oružja u centru Moskve, blizu zgrade Federalne službe bezbjednosti Lubjanka.

Tri su osobe ubijene, javlja Russia Today.

Pucnjava se dogodila nedaleko od sjedišta Federalne bezbjednosne službe (FBS), prenosi portal Russia Today.

Napadač je, navodno, pucao iz kalašnjikova.

"Svi su počeli da trče prema okolnim zgradama, tražeći zaklon", rekli su očevici za lokalne medije.

