Pucnjava u Nju Džersiju, ranjena dva policajca

NJU DŽERSI - Najmanje dva policajca ranjena su, a dvojica osumnjičenih za napad na njih zabarikadirali su se u vinariju u Nju Džersiju. Usljed ovog događaja zatvoreno je 12 škola, a ljudima se savjetuje da izbjegavaju mjesto napada.

Koliko je do sada poznato, jedan policajac upucan je na groblju kada je zadobio povrede ramena, dok je drugi ranjen u ulici Bidvel Avenija, prenose američki mediji.

Napadači su navodno pobjegli u jednu vinariju gdje su se zabarikadirali, kazali su iz policije lokalnim medijima, prenosi "Klix.ba".

U toku operacije bezbjednosnih službi zatvorene su sve lokalne škole, a kompletno područje gdje se napadači skrivaju je blokirano.

Policija je putem radio veze obavijestila da osumnjičeni pucaju na sve koje ugledaju na ulici, piše "NJ.com". Jedan policajac kazao je da se pucnjava začuje svaki put kada se policajci pokušaju približiti vinariji.

Massive police response to an alleged police involved shooting in Jersey City today.... pic.twitter.com/0gOqWHbWTh

Dvojica osumnjičenih su, kako se izvještava, stigli su do vinarije kombijem, noseći puške.

Y’all pray for my city #JerseyCity there is a active shooter and one cop got hit... pic.twitter.com/tO7k2cJgjJ