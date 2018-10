Pucnjava u SAD: Iz vozila u pokretu ranjeno šest osoba

DŽEKSONVIL - U pucnjavi koja se dogodila oko 12.30 časova prema lokalnom vremenu u Džeksonvilu, Floridi ranjeno je 6 osoba, od toga 3 su u teškom stanju.

Prema informacijama, vatra je, po svemu sudeći, otvorena na narod kroz prozor iz vozila u pokretu, a policija sumnja da je u pitanju sivi ili srebrni automobil sa četvoro vrata, piše "WSMV".

Upućen je apel građanima da se jave policiji ukoliko imaju bilo kakvu informaciju.

Takođe, poručeno je da se ispituje i da li je pucnjava imala neke veze sa obračunom bandi.

At this time we believe the suspect was in a vehicle described as a grey/silver four door vehicle. Anyone with information is asked to contact #JSO at 904-630-0500 or email JSOCrimeTips@jaxsheriff.org. https://t.co/Z3STG9dJlC