Pucnjava u SAD, ranjena tri lica, napadač izvršio samoubistvo

SAN FRANCISKO - Jedna žena otvorila je vatru u sjedištu YouTube u sjevernoj Kaliforniji i ranila tri lica, nakon čega je izvršila samoubistvo, saopštila je policija.

Američki mediji javljaju da se radi o Nasim Aghdam i da je incident rezultat problematičnih privatnih odnosa.

Jedan 36-godišnji muškarac, za kojeg se vjeruje da je bio njen partner, je u kritičnom stanju, javio je CBS. Povrijeđene su i dvije žene starosti 32 i 27 godina.

Motiv napada u mjestu San Bruno, nedaleko od San Franciska, još nije poznat, javlja BBC.

Šef lokalne policije Ed Barberini rekao je da je policija na licu mjesta zatekla haotičnu scenu.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.