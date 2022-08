Pucnjava u Vašingtonu, dvoje mrtvih

VAŠINGTON - U današnjem okršaju vatrenim oružjem u sjeverozapadnom dijelu Vašingtona najmanje četiri osobe su upucane od kojih su dvije podlegle povredama, prenijeli su lokalni mediji.

Pucnjava se dogodila na uglu ulice O i avenije Sjeverni Kapitol u kvartu oko trga Traktona, saopšteno je i iz policije i iz kabineta gradonačelnice Mjurijel Bouzer.

Dora Tejlor-Lou, portparolka zamjenika gradonačelnice za javnu bezbjednost, potvrdila je smrtne slučajeve, prenosi EN-BI-SI Njuz.

Primjetno je veliko prisustvo pripadnika policije ispred stambenog bloka kod kojeg se dogodila pucnjava, a gdje je sada postavljen crni šator koji se koristi za forenzičko ispitivanje mjesta ubistava.

U intervjuu za Vašington poust žiteljka Vašingtona Olibel Grin (54) izjavila je iz bolnice da je među ranjenima i njen sin, 35-godišnji Levon Vilijam koji je pogođen projektilom iz vatrenog oružja, ali je svjestan.

Mjesto današnje pucnjave se nalazi nedaleko od poprišta vatrenog obračuna koji se dogodio nekoliko sati ranije u glavnom gradu SAD, na aveniji Florida.

Executive Assistant Chief Benedict provides an update on a shooting that occurred recently in the unit block of O Street, NW. Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 https://t.co/axaWaxZB3s