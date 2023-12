Pucnjava u američkom studentskom kampusu, ima žrtava

LAS VEGAS - U kampusu Univerziteta Nevada u Las Vegasu, danas je došlo do pucnjave, saopšteno je iz lokalne policije.

Navedeno je da ima povrijeđenih, prenosi Rojters.

Iz policije nisu saopštili u kakvom su stanju povrijeđeni, ali su apelovali na stanovnike da izbjegavaju područje oko kampusa.

Naknadno su saopštili da je napadač sa Univerziteta mrtav.

"Ovo je aktivna istraga. Molimo vas da nastavite izbjegavati to područje i da pazite na hitne jedinice koje će se odazvati", rekla je policija na platformi X.

Ranije su se oglasili po izlasku na intervenciju i objavili da je u pucnjavi zabilježeno više žrtava.

"Čini se da u ovom trenutku ima više žrtava. Izbjegavajte to područje i uskoro ćemo imati više informacija", rekla je policija na X-u.

BREAKING: Active shooter reported at University of Nevada Las Vegas with reports of multiple victims. Officials at the university are telling students to “RUN-HIDE-FIGHT.” “We are responding to preliminary reports of an Active Shooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There… pic.twitter.com/rGqHfeuS0c