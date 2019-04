Pucnjava u kafiću u Francuskoj

PARIZ - Trojica maskiranih naoružanih napadača u crnom ušli su u kafić u francuskom gradu Turkoanu i počeli da pucaju iz vatrenog oružja, javili su lokalni mediji.

"Sputnjik" piše da su napadači nakon pucnjave pobjegli u kombiju.

Službe za sprovođenje zakona započele su operaciju nakon napada.

Korisnici društvene mreže "Twitter" objavili su video-zapise, na kojima se prikazuju trojica naoružanih muškaraca u crnoj odjeći kako užurbano ulaze u kombi.

U drugom video-zapisu prikazano je staklo koje liči na prozor kafića sa rupama od metaka.

Za sada nije poznato više detalja o incidentu, niti ima informacija o potencijalnim žrtvama.

#BREAKING The police has arrested 3 masked men who fired shots at a coffee shop in #Tourcoing #Francepic.twitter.com/6xdg3syo9z